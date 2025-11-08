Россиян ждут рекордные по продолжительности предстоящие новогодние каникулы

Предстоящие новогодние праздники станут самыми длительными за последние 12 лет. Согласно официальной информации, отпускной период продлится 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно

Как пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью РИА Новости, с 2013 года россияне привыкли к продолжительному зимнему отдыху, однако его длительность обычно не превышала 10-11 дней. «Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января», — подчеркнула парламентарий.

Особенностью графика станет короткая предпраздничная рабочая неделя. Как уточнила депутат, последняя неделя уходящего года для трудящихся будет состоять всего из двух рабочих дней — понедельника и вторника. Уже в среду, 31 декабря, жители страны смогут полноценно погрузиться в праздничную атмосферу.