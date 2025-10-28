РТ сохраняет лидерские позиции в жилищном строительстве, несмотря на вызовы

На брифинге в Кабинете Министров РТ министр строительства и архитектуры ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил, что республика уверенно входит в топ-5 регионов России по вводу жилья. С 2021 года в Татарстане ежегодно вводится более 3 миллионов квадратных метров жилой площади, а в 2024 году был установлен рекордный показатель — 3,45 миллиона квадратных метров.

На сегодняшний день в республике уже введено 2,997 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 92% от годового плана в 3,26 миллиона. Обеспеченность жильем в Татарстане превышает 30 квадратных метров на человека, что выше среднероссийского уровня.

Однако министр отметил и существующие проблемы отрасли. Сроки ввода перенесены для 99 из 544 строящихся многоквартирных домов, что составляет 18,2%. Основными причинами стали недостаток финансирования, низкие темпы продаж и изменения в проектной документации. Также на особом контроле находятся 520 «проблемных» договоров ИЖС, по большинству из которых строительство ведется хозяйственным способом.

Несмотря на эти вызовы, Татарстан сохраняет устойчивые темпы жилищного строительства и продолжает выполнять социальные обязательства по обеспечению граждан доступным жильем.