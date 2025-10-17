Рустам Минниханов: Самое важное — поддержать наших военных и их семьи

17 октября 2025  11:02
Автор:
Владислав Косолапкин

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном обращении к Госсовету республики заявил, что главная задача для всех органов власти — обеспечить надежную поддержку военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции.

«Наша первоочередная обязанность — создать прочный тыл для наших бойцов. Это касается не только социальных льгот и выплат, но и простой человеческой заботы и внимания к ним и их семьям. Эту работу нужно держать на постоянном контроле», — подчеркнул Раис республики.

Минниханов также отметил, что в Татарстане продолжают увековечивать память погибших воинов — строят мемориальные комплексы и активно развивают программу «Батырлар», направленную на поддержку участников СВО и их близких.

