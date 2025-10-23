Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске

23 октября 2025  16:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и всем жителям региона в связи с трагедией на заводе в Копейске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

"Жители Татарстана искренне сопереживают каждому, кто потерял близкого человека. В эту трудную минуту разделяем боль утраты с Вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметил глава республики.

Трагедия произошла на одном из промышленных предприятий Копейска Челябинской области. По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, 19 пострадали. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия остается неизвестным и уточняется спасателями.

В связи с траурными событиями губернатор Челябинской области объявил 24 октября днем траура на всей территории региона. В это время будут приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия и передачи отменены.

