Рынок новостроек в России сократился на 14%, но Казань и Москва растут

В первом квартале 2025 года российский рынок новостроек снизил активность: в городах-миллионниках заключено 52 тыс. договоров долевого участия, что на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводят «Яндекс Недвижимость» и сервис «Пульс Продаж Новостроек».

Казань стала исключением, увеличив продажи на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В столице Татарстана реализовано более 2 тыс. квартир общей площадью 95 тыс. кв. метров. Эксперты связывают устойчивость казанского рынка с активными программами застройщиков, включая рассрочки, а также стабильным спросом на жилье. При этом средняя площадь квартир сократилась, что говорит о смещении в сторону более бюджетных вариантов.

Положительную динамику также показали Москва (+23%), Нижний Новгород (+15%), Воронеж (+5%) и Ростов-на-Дону (+2%). Однако рост может быть временным, так как связан с мерами стимулирования спроса. Основными препятствиями остаются высокие ипотечные ставки и снижение платежеспособности населения.

По словам экспертов, рынок сейчас ориентирован на покупателей, готовых платить наличными или с большим первоначальным взносом. «Стимулы, такие как скидки или рассрочка, могут временно повысить активность, но основная масса покупателей остается вне рынка», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, пишет «Татар-информ».