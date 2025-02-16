С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила оформления недвижимости

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать Федеральный закон №487-ФЗ, который вносит существенные изменения в процедуру оформления недвижимости. В Росреестре Татарстана рассказали о ключевых нововведениях, которые затронут как граждан, так и юридических лиц.

1. Принцип «построил – оформи»

Теперь эксплуатировать построенные объекты можно будет только после их официального оформления. Это касается как жилых домов, так и коммерческих зданий. Граждане смогут использовать упрощенный порядок оформления, например, по «дачной амнистии». Ранее оформление объектов недвижимости было добровольным, но с 2025 года оно станет обязательным.

2. Застройщики будут оформлять права дольщиков

Если объект построен с привлечением средств дольщиков, застройщик обязан самостоятельно подать документы в Росреестр для регистрации права собственности дольщиков на квартиры или машино-места. Это избавит граждан от лишних хлопот и ускорит процесс. Документы будут подаваться в электронном виде, что исключит необходимость оформления электронной подписи для дольщиков.

3. Обязательное межевание земельных участков

С 1 марта 2025 года регистрация прав или совершение сделок с земельными участками будет возможна только при наличии установленных границ, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это поможет избежать споров с соседями и других проблем, связанных с определением границ участков.

4. Соблюдение целевого назначения земельных участков

Закон обязывает использовать здания и сооружения в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования земельных участков. Например, на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нельзя будет открывать коммерческие объекты, такие как автомойки или гостиницы.

5. Обязанность приобретать земельные участки

Собственники зданий, сооружений, помещений и машино-мест, которые не имеют прав на земельные участки под этими объектами, обязаны будут приобрести такие участки в собственность или аренду. Это касается объектов, расположенных на государственной или муниципальной земле.

6. Электронный документооборот для юридических лиц

С 1 марта 2025 года юридические лица обязаны подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав исключительно в электронной форме. Это ускорит процесс и избавит от необходимости оформления бумажных документов. Исключение сделано для крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводческих и огороднических товариществ, гаражных кооперативов и ТСЖ – они смогут подавать документы на бумаге до 1 января 2026 года.

7. Учет ранее учтенных объектов недвижимости

Для внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости потребуется предоставить технический план (для зданий) или межевой план (для земельных участков). Ранее такие документы не требовались.

Новые правила направлены на упрощение процедур оформления недвижимости, защиту прав граждан и предотвращение злоупотреблений. Однако они также потребуют от собственников и застройщиков более ответственного подхода к оформлению документов и соблюдению законодательства.

Гражданам и организациям рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, чтобы избежать сложностей после вступления закона в силу.