С 1 января 2026 года в Татарстане подорожает технический осмотр транспортных средств

26 декабря 2025  13:02

Правительство Республики Татарстан утвердило новые предельные тарифы на проведение обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление Кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, стоимость услуги вырастет в среднем на 10% по сравнению с действующими в 2025 году ценами. Установлены следующие максимальные размеры платы:

  • Для легковых автомобилей — 1 202 рубля.
  • Для мотоциклов — 422 рубля.
  • Для грузовых автомобилей — 2 588 рублей.
  • Для автобусов малой вместимости — 2 058 рублей.

Повышение тарифов связано с ежегодной индексацией стоимости услуги, которая призвана компенсировать операторам техосмотра рост расходов на выполнение процедуры, включая затраты на оборудование, аренду и оплату труда.

