С 1 января 2026 года в Татарстане подорожает технический осмотр транспортных средств

Правительство Республики Татарстан утвердило новые предельные тарифы на проведение обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление Кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, стоимость услуги вырастет в среднем на 10% по сравнению с действующими в 2025 году ценами. Установлены следующие максимальные размеры платы:

Для легковых автомобилей — 1 202 рубля .

. Для мотоциклов — 422 рубля .

. Для грузовых автомобилей — 2 588 рублей .

. Для автобусов малой вместимости — 2 058 рублей.

Повышение тарифов связано с ежегодной индексацией стоимости услуги, которая призвана компенсировать операторам техосмотра рост расходов на выполнение процедуры, включая затраты на оборудование, аренду и оплату труда.