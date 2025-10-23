С 26 октября в Татарстане меняется расписание пригородных поездов

Компания «Содружество» сообщает об изменениях в графике движения пригородных поездов Татарстана, которые вступят в силу с 26 октября. Корректировки затронут несколько популярных маршрутов.

Основные изменения:

Поезд Казань – Ульяновск теперь отправляется в 14:40 (на 21 минуту позже) и прибывает в 20:19.

Электричка Казань – Йошкар-Ола будет отправляться в 14:30 (на 22 минуты позже), прибытие в 17:10.

Сократилось время в пути для поезда Казань – Йошкар-Ола № 6385 — теперь он отправляется в 7:10 и прибывает в 9:55 (экономия 24 минуты).

Изменения также коснутся маршрутов:

Казань – Бурундуки

Бурундуки – Казань

Казань – Канаш

Казань – Паратск

Вятские Поляны – Казань

Кроме того, обновлен график движения поездов сообщением Казань – Аэропорт – Казань в вечернее время. Незначительные изменения (в интервале 1-15 минут) произойдут в расписании электричек на направлениях Казань – Албаба, Казань – Свияжск, Казань – Кизнер и других популярных маршрутах.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание перед поездкой. Все изменения уже отражены в официальных источниках перевозчика.