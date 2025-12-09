Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

В Ивановской области произошла авиационная катастрофа — потерпел крушение тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Как сообщают оперативные службы, экстренные бригады немедленно выехали на место происшествия для проведения поисково-спасательных работ и выяснения всех обстоятельств инцидента. Точное местоположение и детали катастрофы уточняются.

Самолет Ан-22 является одним из крупнейших в мире турбовинтовых транспортных самолетов и используется преимущественно в военной авиации. На данный момент судьба находившихся на борту людей остается неизвестной, а причины катастрофы устанавливаются.