«Самозапрет» на недвижимость: как защитить квартиру от мошенников

В МФЦ Татарстана можно бесплатно установить запрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия. Об этом рассказала директор ГБУ «МФЦ Республики Татарстан» Ленара Музафарова.

Эта услуга позволяет полностью обезопасить свою квартиру, дом или земельный участок от незаконных действий. Даже при наличии нотариально заверенной доверенности никто не сможет продать или обменять ваше имущество, если вы лично не придете на сделку. Для защиты нескольких объектов недвижимости потребуется подать отдельное заявление на каждый из них.

С сентября в МФЦ Татарстана также можно установить запрет на заключение договоров мобильной связи.

Услуга позволяет заблокировать возможность оформления SIM-карт на ваше имя, что лишает мошенников возможности использовать ваши паспортные данные для незаконных звонков. Эта мера особенно актуальна для защиты детей до 14 лет. Более 1700 заявителей уже воспользовались новой услугой. Снять запрет можно только при личном визите в МФЦ.