Счетные палаты Татарстана, ЛНР и Брянской области договорились о сотрудничестве

В Казани подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между контрольно-счетными органами Татарстана, Луганской Народной Республики и Брянской области. Это важный шаг для обмена опытом и улучшения работы ведомств.

Председатель Счетной палаты Татарстана Алексей Демидов рассказал гостям о достижениях республики. По объему валового регионального продукта Татарстан занимает шестое место в России, по строительству — второе, по сельскому хозяйству — третье. Ежегодно республика производит 2,3 миллиона тонн молока, что является первым показателем в стране.

Особое внимание было уделено работе самого контролирующего органа. За время работы проведено 932 проверки, выявлены нарушения на сумму 62 миллиарда рублей. Благодаря этой работе в бюджет удалось вернуть 47 миллиардов рублей, а по результатам проверок возбуждено 45 уголовных дел.

Представители ЛНР и Брянской области высоко оценили опыт Татарстана. Председатель Счетной палаты Луганской Народной Республики Павел Муратов отметил помощь Татарстана в восстановлении региона — республика курирует два муниципальных образования: Рубежное и Лисичанск.

Ольга Павлова, возглавляющая контрольно-счетную палату Брянской области, выразила надежду на продолжение сотрудничества и пригласила коллег с ответным визитом. Она также подчеркнула, что опыт Татарстана в цифровизации будет обязательно изучен и применен в работе.