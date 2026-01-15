Сдаваемые посуточно квартиры в Казани хотят взять на карандаш

На традиционном «деловом понедельнике» руководитель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили озвучил следующие цифры: с 31 декабря по 11 января столица РТ приняла более 200 тысяч гостей. Это на 16,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года, то есть прошлогодних праздников. Финансовый вклад туристов в экономику города также оказался весомым: только по картам Сбербанка гости потратили на проживание, питание и развлечения свыше 1,5 млрд рублей.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров высоко оценил итоги сезона, отметив, что 200 тысяч туристов - это обнадеживающий старт для года, приносящий доходы отельерам, рестораторам, предприятиям сферы услуг и горожанам. При этом он обозначил задачу на будущее, призвав комитет по развитию туризма генерировать новые идеи для дальнейшего стимулирования потока путешественников.

Впрочем, динамика спроса на размещение итак показала классическую для праздников картину: пиковая нагрузка на гостиницы пришлась на 3 и 4 января, когда уровень заполняемости отелей превысил 90%. В остальные дни средний показатель стабильно держался на уровне 60%.

Однако Шавлиашвили заметил: традиционная гостиничная статистика на сегодня не полностью отражает реальную ситуацию, поскольку на нее существенно влияет стремительно растущий сегмент посуточной аренды частных квартир. Этот тренд стал одной из ключевых тем обсуждения на совещании. Гафаров прямо заявил, что серыми схемами сдачи жилья придется заняться более предметно. Правда, не рассказал, как конкретно это будет делаться. Задача-то даже выявить сдающих квартиры, мягко говоря, непростая.

Проблема нелегального рынка аренды носит комплексный характер. Прежде всего она влечет за собой прямые налоговые потери, лишая бюджет города некоторых средств. Во-вторых, отсутствие какого-либо контроля со стороны проверяющих органов создает потенциальные риски для безопасности самих гостей. Наконец, данная сфера существует практически вне поля городской репутации: туристы не оставляют официальных отзывов, что лишает город обратной связи и возможности строить долгосрочные отношения с путешественниками. При этом мотивация собственников жилья понятна - многие рассматривают посуточную аренду как способ отбить инвестиции в покупку недвижимости.

Несмотря на эти вызовы, праздничный сезон был организован на высоком уровне - гостям и жителям города была предложена насыщенная программа. Основные события разворачивались на традиционных площадках: у центра семьи «Казан», на главном городском катке в парке «Черное озеро», обновленном Московском рынке. Особенным новшеством и главным событием стала первая новогодняя ярмарка «Бияляй» в парке у театра кукол «Экият». С 24 декабря по 8 января ее посетили более 20 тысяч человек. Проявленный интерес позволяет рассматривать этот проект как перспективное ежегодное масштабное мероприятие, способное стать новой визитной карточкой зимней Казани.

Комитет по развитию туризма в преддверии праздников провел масштабную информационную кампанию. Заблаговременно был подготовлен и распространен в ключевых точках города гид по новогодней Казани. Для привлечения гостей из других регионов рекламные баннеры с приглашением посетить столицу Татарстана были размещены в городах-партнерах: Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Вся актуальная информация - от готовых маршрутов и гастрономических рекомендаций до афиши событий - была централизованно собрана на официальном туристическом портале города.