На 1,3 тыс. операций больше, столпотворений в приемном покое меньше: в РКБ «оцифровали» пациентов

На обход в палату одного из отделений Республиканской клинической больницы медсестра входит с тележкой. Ее называют смарт-тележка, то есть «умная». На ней располагаются компьютер и сканер. Сканировать будут браслет на руке пожилой пациентки – он очень похож на те, что надевают туристам при заезде в отель «олл-инклюзив», но со штрих-кодом. Этот штрих-код медсестра и «пропикивает» сканером.

На экране компьютера на смарт-тележке сразу отображается вся информация о больной, а также назначенные лекарства. Тут же, в тумбочке лежат индивидуальные таблетницы со штрих-кодом и медикаменты в пачках. Медсестра достает лекарства, сканирует код с пачки, после чего система ставит зеленую галочку в аккаунте пациентки – «выдано». А таблетка отправляется в таблетницу для больной.

Сканирование браслета стало неотъемлемой частью обхода врачей в РБК

Программа даже сама предлагает решения при выдаче медикаментов, а смарт-тележки есть на каждом посту медсестры. Они – неотъемлемая часть информационной революции, которая произошла в РКБ. Больница получила сертификацию HIMSS — международного стандарта, благодаря которому удается сократить время на привычный ручной способ заполнения бумаг и избежать медицинских ошибок. Врачам больше не нужно тратить время на заполнение истории болезни пациента от руки, а медсестрам разгадывать знаменитый врачебный почерк. В больнице подчеркивают, персональные данные в системе надежно защищены.

Браслеты – «клиентам», планшеты - медикам

В приемном отделении при опросе пациентов данные их вводят сразу в систему. После этого обратившемуся выдают браслет со штрих-кодом, который останется на руке больного до того момента, пока его не выпишут, либо он не пройдет всех врачей.

Также браслет надевается и тем, кто приехал в РКБ без сознания. Несмотря на отсутствие какой-либо информации о пациенте, на него также оформляется онлайн-медицинская карта с названием «Неизвестный №...».

С помощью смарт-тележки ведется запись состояния пациента и контролируется выдача лекарств.

Все поступающие в клинику делятся на три группы – по цвету браслетов. Красные — экстренные, желтые — те, кому требуется срочная помощь, и зеленые — те, которым ничего не угрожает.

В режиме реального времени за процессом может следить заведующий приемно-диагностическим отделением № 1 Алексей Толстиков. При себе у него теперь всегда планшет, где он может видеть путь любого пациента в больнице, а также загруженность медработников.

«С внедрением информационной системы и переход на стандарты HIMSS клиника перешла на более высокий и качественный уровень организации работы. Как заведующему мне доступен мониторинг всех процессов, которые происходят с пациентом. Начиная от момента регистрации до момента решения отпустить пациента домой или госпитализировать», — рассказывает заведующий отделением.

Программа даже сама предлагает решения при выдаче медикаментов.

Во время разговора с врачом на регистрационном пункте компьютерный голос просит «клиента» — именно так теперь называет пациентов РКБ, подойти к окну определенного номера.

По словам Толстикова, если пациент с «зеленой меткой» будет ждать очереди более двух часов, то система подсветит его красным, чтобы в отношении него приняли срочные меры.

Кроме того, система не даст назначить лишние медикаменты, которые могут быть несопоставимы между собой, что, кстати, помогает и сэкономить средства на траты медучреждения. А прописанные лекарства теперь тоже учитываются через информационную систему.

​«Мы буквально за 10 месяцев прошли все этапы разработки и сертификации. В мире пока такой истории не было, в среднем медорганизация к этим стандартам приходит за 3-4 года. В системе здравоохранения РФ мы первая клиника, которая смогла сертифицироваться по этим требованиям. Есть федеральный центр МЧС, который также имеет стандарт HIMSS», — рассказывает главврач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Заведующий отделения на планшете может отследить путь больного и загруженность медработников.

«Сначала половина персонала хотела вернуться к бумажному варианту работы»

После перехода сотрудников РКБ на новую цифровую систему удалось сэкономить время врачей. Поэтому в этом году, по словам Шавалиева, было сделано на 1,3 тыс. операций больше, чем в прошлом.

«Мы сейчас не видим столпотворений в приемных отделениях, потому что быстро прокручиваются все процессы. По нашим подсчетам — в 2022 году за 10 месяцев мы сделали на 1,3 тыс. операций больше, чем в 2021 году», — отметил главврач.

«По нашим подсчетам — в 2022 году за 10 месяцев мы сделали на 1,3 тыс. операций больше, чем в 2021 году

Сейчас новой цифровой системой владеет весь персонал. Руководитель отдела маркетинга Диана Алтынбаева говорит, что самым сложным стало не оснастить больницу сетью и точками доступа, а убедить медиков, что изменения сделают работу эффективней.

​«Самое сложное было помочь персоналу поверить, что изменения нужны, чтобы каждый в этом увидел пользу в работе через цифровые информации. Каждый шаг у нас был прописан и продуман. Мы стали единственной клиникой, которая в сжатые сроки смогла достичь сертификацию, соответствующую шестому уровню», — поделилась она.

По словам Шавалиева, еще в начале пути половина персонала хотела отказаться от новой методики и вернуться к привычному способу работы.

«В марте мы задавали вопрос персоналу: „Хотели бы вы вернуться на бумажный вариант?“. Тогда 47% сказали, что хотят, однако сейчас мы провели опрос, у нас остались единицы. Произошла трансформация мышления и восприятия», — сказал он.