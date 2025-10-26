СК России взял на контроль расследование гибели младенца в Татарстане

Республика
26 октября 2025  10:07
Автор:
Владислав Косолапкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить детальный отчет о расследовании уголовного дела по факту гибели младенца в поселке Васильево Республики Татарстан. По предварительным данным, пятилетняя девочка выбросила новорожденного из окна многоквартирного дома, что привело к его мгновенной гибели.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Татарстану Валерия Липского предоставить полную информацию о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах трагедии.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать детали произошедшего, включая условия содержания детей и обстоятельства, приведшие к трагическому инциденту. Расследование находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

