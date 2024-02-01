Школа в «цифре»: плюсы и минусы

Переход на новую платформу посреди учебного года

На брифинге в Кабмине РТ в середине января, где обсуждался переход на обновленную систему электронного образования, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин уверял собравшихся журналистов, что в самое ближайшее время она начнет работать в штатном режиме. Его слова подтвердил и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. С того памятного брифинга прошло уже две недели. Однако до сих пор и у родителей, и у учителей новая система вызывает ряд вопросов.

Напомним, что с 1 января этого года, то есть в самый разгар учебного процесса, «Электронное образование РТ» стали переводить на другую платформу. А именно на фактически подаренную властями Москвы МЭШ (Московскую электронную школу). Старая система, которая, к слову, была внедрена в далеком 2009 году, по словам Хадиуллина, подвергалась нарастающей критике. И вот наконец ее решили менять на более современную. Почему это происходит в разгар учебного процесса? Хадиуллин объяснил просто: чтобы не отвлекать педагогов от летних отпусков. А в августе у системы образования традиционно и так много задач.

Справедливости ради стоит отметить, что МЭШ - это действительно весьма современная система, помогающая как обучать, так и учиться. В перспективе она должна избавить наших учителей от бумажной волокиты: практически все отчеты они смогут отправлять в электронном виде. Также их работу легко будет проверить внезапно нагрянувшей в школу комиссии - цифровые «следы» не сотрешь, как мел с доски. Школьники в несколько кликов получают доступ к большому количеству учебных материалов. Плюс они сами могут проверить собственные знания, выявить пробелы в них с помощью специальных тестов. Родители могут оперативно узнавать, как учится их чадо. Впрочем, что касается последнего пункта, то он был успешно реализован и в старой системе. В свою очередь, ученики вполне могли узнавать расписание и что задано в рамках старого электронного образования.

Проверка на безопасность не пройдена

Все же чем недовольны некоторые родители и педагоги, которым предлагают переход на лучшую систему?

Нарекания возникли еще до того, как МЭШ начали активно пользоваться, на стадии входа в систему. «Много вопросов возникало по поводу доступа в личный кабинет обновленной системы. Теперь доступ в нее осуществляется через «Госуслуги РФ». Это требование предусмотрено федеральным законодательством для защиты персональных данных ребенка и родителя», - не стал скрывать проблему министр образования РТ. По его словам, в Татарстане ежедневно до 20 тысяч родителей получают учетную запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации), с ее помощью можно попасть на «Госуслуги РФ». За первые две недели января более 155 тысяч родителей получили доступ в «Электронное образование РТ» через портал госуслуг, сообщил Хайруллин.

Почему через портал госуслуг? А потому, в один голос утверждают Хадиуллин и Хайруллин, что это безопасная с точки зрения сохранности личных данных система. А вот какой-то части родителей не очень пришлось по душе такое изменение. Как раз по причине обеспечения безопасности персональных данных. Они учитывали опыт тех, кто уже успел зарегистрироваться на новой платформе. У кого-то из родителей к новому аккаунту оказался привязан чужой ребенок, в некоторых случаях - из другого региона. Причем были видны личные данные совершенно незнакомого школьника. Через какое-то время эти ошибки системы были исправлены. Однако «осадочек остался и после нахождения ложечек». Понятно, что после такого родители не очень верили в безопасность «Госуслуг». Кроме того, как утверждают некоторые родители, в настоящее время в личном кабинете не всегда можно увидеть домашнее задание и прочие данные.

Наверное, учитывая нарастающий поток жалоб, родителям (то есть ученикам) разрешили входить в новую систему с помощью обычных логина и пароля. С 22 января классные руководители раздавали их всем желающим школьникам.

Но на этом проблемы не закончились. Сам же Хайруллин признался, что его подчиненные выявили порядка 20 тысяч таких ошибок в новой системе. Так что какое-то время родителям придется помучиться вместе со своими отпрысками, отлаживая навыки работы на платформе МЭШ.

Можно возразить, что при внедрении новых систем всегда случается что-то подобное. Никогда новое не появляется без ошибок. Не стоит быть ретроградами, надо лишь немного потерпеть. Все это, конечно, верно.

Однако есть и два контрдовода. Во-первых, что делать тем, у кого дома нет компьютера или смартфона? Хайруллин рекомендует таким детям заходить после уроков в школьный компьютерный кабинет. Благо все школы Татарстана на сегодня обеспечены доступом к широкополосному интернету. Но ведь таким образом сама школа подталкивает детей больше времени проводить перед монитором компьютера!

В чем преимущество «бумаги»?

И наконец, главный вопрос: а нельзя ли хотя бы на время «отладки системы» вернуть старую добрую бумажную альтернативу - дневники и классные журналы?

Хадиуллин решительно отверг это предложение. По его словам, родители со своими детьми могут вести хоть дневник наблюдений за погодой. Но учитель не обязан ставить оценки в бумажные дневники и тем более в классные журналы. Татарстанские школы отказались от них еще в далеком 2009-м.

Попробуем пояснить министру, в чем преимущество обычного бумажного дневника школьника. Ведь для чего нам нужен прогресс? Появились антибиотики - инфекции стало легче лечить, в результате были спасены сотни миллионов жизней. И это только один небольшой пример. Но вот когда технологии не упрощают, а наоборот, здорово усложняют жизнь... возможно, это повод задуматься над их необходимостью. Возвращаясь к теме бумажного дневника, отметим, что куда как проще достать его из ученического рюкзака, чем тратить время на включение компьютера или поиск телефона, вход в систему и поиск нужной страницы.

Хочешь преподавать - осваивай ИТ!

А у педагогов ситуация еще хуже. Им не оставили выбора - они обязательно должны регистрироваться в новой системе исключительно через «Госуслуги». Более того, и входить в новую систему всякий раз они будут тоже через этот государственный портал. То есть составил отчет - заходи через «Госуслуги», написал план урока или домашнее задание - снова туда. Войти в систему и оставить ее открытой на целый день - не вариант. Через «Госуслуги» можно получить доступ к таким персональным данным человека, что (чисто теоретически) можно переписать свою квартиру на другого человека.

Опрошенные корреспондентом учителя (предметники из хороших казанских школ, пожелавшие остаться анонимными), как один, утверждают, что такой способ входа в систему отнимает у них уйму времени. Плюс из-за большого наплыва посетителей «Госуслуги» могут вообще зависнуть. И как тогда готовиться к урокам?

Также один из учителей информатики подсчитал, что ему для перехода на новую систему понадобится примерно 24 часа - настолько большой объем работы надо проделать. Пусть и однократно. Но этот срок отмерен для человека, неплохо разбирающегося в ИТ. А что ждет педагогов-гуманитариев?

Напоследок еще раз напомним, что если возникли сложности в использовании новой системы электронного образования республики, то надо звонить на горячую линию Минцифры РТ по телефону 525-70-99.