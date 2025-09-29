Сколько раз коллекторы могут звонить должнику?

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Рамиль Шигапов рассказал о том, какие меры предпринимает его ведомство по защите прав должников. Ведь по отношению к гражданам с просроченной задолженностью коллекторы могут применять только законные методы.

Рамиль Шигапов сделал важное уточнение: кто угодно не может звонить должникам, коллекторами могут работать только сотрудники зарегистрированных агентств. Простой дядя Вася из соседнего дома, позвонивший с угрозами, автоматически подпадает под уголовную статью. Да и не с любым долгом может работать даже проверенный коллектор. Например, алименты взыскивают только судебные приставы.

Поэтому очень важно удостовериться, что вам звонит представитель именно аккредитованного коллекторского агентства. Их перечень приведен на федеральном сайте ФССП.

Всего по стране имеют право работать 650 аккредитованных коллекторских агентств (по состоянию на сентябрь). В Татарстане из них действуют только 15.

Спикер проинформировал, что за этот год в ФССП по Татарстану поступило 875 обращений - это все жалобы на работу коллекторов. В прошлом году за аналогичный период было почти столько же - 872 обращения. Так что количество жалоб не увеличивается, и это уже хорошо.

Несмотря на это, судебные приставы работают с каждым обращением индивидуально. Правда, не все жалобы обоснованны, иногда должник считает, что ему вообще не должны звонить.

Тем не менее судебными приставами в отношении коллекторов за этот год было составлено 35 административных протоколов за различные нарушения при работе с должниками. Они были не слишком серьезные, во всяком случае физического насилия и угроз не зарегистрировано. Тем не менее это нарушения закона, запрещающего даже психологически давить на должника.

Но основной поток жалоб связан со звонками от коллекторов третьим лицам - родственникам, знакомым, работодателям должника, также часто люди сетуют на слишком частые телефонные звонки.

Шигапов рассказал о нормах, которыми должны руководствоваться коллекторы. Так, не допускается по их инициативе непосредственное взаимодействие с должником в будни с 22 до 8 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов. Даже звонить и отправлять сообщения в это время запрещено. Не говоря уже о визитах по месту проживания. Вообще, число личных встреч ограничено одной за полную неделю. Телефонных разговоров с должником может быть не больше одного в сутки, не более двух в неделю и не более восьми в месяц. Количество любых сообщений - текстовых, голосовых, с использованием фото- и видеоматериалов - не должно превышать 16 в месяц.

Представитель ФССП подчеркнул, что должника в обязательном порядке должны уведомить о привлечении третьих лиц, взаимодействии по вопросам просроченной задолженности. Не допускается разглашение персональных данных, сведений о задолженности третьим лицам.

То есть коллекторам сейчас приходится нелегко. Времена утюга как средства выбивания долгов давно прошли.

Если вы столкнулись с некорректной работой коллекторов, стоит позвонить в Управление ФССП по РТ по телефону 8 (843) 514-92-35.

Но, подавая жалобу, лучше иметь некоторую доказательную базу нарушения. Идеально, если разговор с коллектором будет записан на диктофон.