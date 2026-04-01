Школьники из РТ присоединятся к всероссийскому «Уроку цифры» по квантовым технологиям

В апреле 2026 года для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений стартует всероссийский проект «Урок цифры». Тема нового занятия — «Как кодить на квантах». Организаторами выступают «Росатом» (как руководитель дорожной карты по квантовым вычислениям) и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

Федеральный открытый урок пройдет 4 апреля в 11:00 по московскому времени. Для закрепления материала школьникам предстоит пройти игровые тренажеры. Также в рамках проекта запланированы региональные премьеры просветительского фильма о квантовом программировании.

Директор по квантовым технологиям «Росатома» Екатерина Солнцева отметила, что знакомство с квантовыми принципами необходимо начинать со школы. Чем раньше дети начнут осваивать этот способ мышления, тем успешнее они смогут стать в профессии. По ее словам, «Урок цифры» открывает для российских школьников новое и перспективное направление программирования, с которым связаны будущие технологические прорывы страны.

В АНО «Цифровая экономика» отметили, что раннее погружение в такие темы развивает исследовательское мышление, повышает интерес к инженерным и ИТ-специальностям и формирует кадровый потенциал для высокотехнологичных отраслей.