Школьные библиотеки Татарстана поборются за звание лучших в России

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации подвело итоги заявочных этапов Всероссийского конкурса «Самая читающая школа России» и Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы объединили 7529 сотрудников школ - это 4933 заявки из 89 российских регионов. В том числе 98 заявок из Республики Татарстан. По этому показателю Татарстан вошел в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе.

54 заявки от образовательных учреждений Республики Татарстан поданы на конкурс «Самая читающая школа России». Самой популярной у участников стала номинация «Практика по вовлечению в чтение учащихся 5 - 9 классов» - на нее поступило 30 заявок. 23 заявки из Татарстана собрала номинация «Практика по вовлечению в чтение учащихся 1 - 4 классов». И 1 заявка была подана на номинацию «Практика по вовлечению в чтение учащихся 10-11 классов».

На региональном этапе конкурсантам предстоит провести мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир «Знание. Игра». Также участники будут защищать авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек перед экспертным советом.

- Я рад, что этим конкурсом мы смогли охватить всю Россию. И, знаете, приятно осознавать, что в школьных библиотеках сегодня по-настоящему кипит жизнь. Ребята открывают для себя мир литературы за пределами школьной программы, проникаются чтением, расширяют свой кругозор, вдохновляются. Мы видим, что интерес к чтению у ребят есть, и наша общая с педагогами задача – поддержать его, вовлечь в этот процесс еще большее количество молодых людей», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

За лидерство в профессиональном мастерстве среди школьных библиотекарей поборются 44 педагога из Республики Татарстан.

Как сообщила менеджер по связям с общественностью Российского общества «Знание» Анна Новикова, в конце ноября Общество «Знание» опубликует список финалистов: ими признают до 150 участников конкурса «Самая читающая школа России» и до 300 участников конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Финалисты встретятся в декабре в Москве на I Международном форуме школьных библиотекарей.