Школьный музей «Родина» отметил 60-летний юбилей

Музей боевой и трудовой славы «Родина» школы №22 Советского района Казани отметил свой 60-летний юбилей.
Открыт он был в 1965 году и стал одним из первых школьных музеев Казани. Открывал музей рабочий КОМЗа, фронтовик, Герой Советского Союза Петр Алексеевич Полушкин. На церемонии присутствовали участники войны, труженики тыла, ученики и родители.

Сейчас музеем руководит педагог Любовь Бирсанова. Она активно привлекает к исследовательской работе учащихся.

Центральное место в школьном музее занимает экспозиция, рассказывающая о жизни и подвиге Николая Липатова, который 13 августа 1944 года повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского пулеметного дзота. В музее хранится карта боевого пути 160-й Брестской Краснознаменной стрелковой дивизии, где служил Липатов.

История поселка Дербышки напрямую связана с Ленинградом. В июле 1941 года в поселок из города на Неве был эвакуирован оптико-механический завод. К январю 1942 года все прибывшие ленинградцы были обеспечены жильем. Завод, несмотря на трудности военного времени, с каждым годом увеличивал выпуск продукции для фронта.

Среди жителей Дербышек было немало героев Сталинградской битвы. Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя прекратилась связь, связист 308-й стрелковой дивизии 19-летний Матвей Путилов отправился ликвидировать разрыв провода. При восстановлении линии связи он был тяжело ранен, пострадали руки. Теряя сознание, комсомолец крепко зажал зубами концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей Путилов был посмертно награжден орденом Отечественной войны. Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.

На празднование 60-летия музея в школу были приглашены родители Аделя Шамгунова, погибшего 26 марта 2022 года в зоне СВО. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 29 апреля 2022 года старший сержант Адель Шамгунов награжден орденом Мужества (посмертно).

Директор школы №22, заслуженный педагог РТ Гульнар Коптелова отметила, что роль школьного музея в учебно-воспитательном процессе велика. Она вручила педагогам-ветеранам розы и благодарственные письма.

Равиля Мубаракшина
член Союза журналистов РТ

