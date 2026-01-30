Школы Казани 31 января переходят на дистанционный формат обучения

30 января 2026  17:11

Учебные заведения столицы Татарстана завтра, 31 января, переведут образовательный процесс в дистанционный и электронный режимы, сообщает сайт мэрии. Такое решение связано с введением в городе специального плана «Буран», предусматривающего действия в сложных погодных условиях.

При этом в школах будут организованы дежурные классы для детей, чьи родители по объективным причинам не смогут оставить их дома. Работа подвоза учащихся школьными автобусами на данный день временно приостановлена.

Информация о режиме работы образовательных учреждений в следующий понедельник будет сообщена дополнительно.

Напомним, план «Буран» будет введен 30 января в 18:00 в связи с сильным снегопадом.

