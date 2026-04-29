Со 2 мая из Казани запустят регулярные рейсы в Нальчик и Сочи

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» со 2 мая открывает регулярное авиасообщение по маршруту Казань – Нальчик – Сочи. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, новое направление выбрано с учетом растущего спроса на поездки в эти популярные курортные регионы.

На линии будут задействованы канадские самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Жители и гости Татарстана смогут быстро и комфортно добираться как до столицы Кабардино-Балкарии, так и до черноморского побережья. Ранее аналогичные рейсы выполнялись нерегулярно или с пересадками. Новая программа полетов действует на постоянной основе и рассчитана на весь летний сезон. Билеты уже поступили в продажу.