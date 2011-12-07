Какая связь между размером заработка и размером пенсии?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что заработок для исчисления пенсионного капитала и, соответственно, размера пенсии учитывается за 2000 - 2001 годы по данным индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде либо за 60 месяцев подряд трудовой деятельности гражданина до 1 января 2002 года по справкам о заработной плате, выданным организацией или архивным органом. Обращаем еще раз внимание, что за период трудовой деятельности после 1 января 2002 года в расчет пенсии принимаются страховые взносы, накопленные на лицевом счете, а не стаж и заработок. Поэтому для назначения пенсии не принимаются справки о зарплате за последние два года работы, как то было при старом пенсионном законодательстве. Если вы обратитесь в ПФР для заблаговременной подготовки документов, специалист посмотрит лицевой счет, есть ли там сведения о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы. В случае если заработка нет или он не выгоден для исчисления пенсии, то сотрудники фонда порекомендуют, за какие годы лучше взять справку о заработной плате, а при необходимости помогут в ее запросе.