Может ли претендовать тренер-преподаватель на досрочную пенсию?

Уважаемый Александр Николаевич! Как пояснили специалисты клиентской службы (на правах отдела) Отделения Пенсионного фонда России по РТ в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью определяется на основании пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, Списка и Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.10.2002 №781.

В указанных документах должность тренера-преподавателя предусмотрена в строго определенных учреждениях, к которым общеобразовательные учреждения не относятся. Следовательно, работу в должности тренера-преподавателя в средней общеобразовательной школе включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, не представляется возможным.