Сохранится ли пенсия по потере кормильца после трудоустройства?

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина пояснила, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, в частности его дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.Закон не содержит ограничений в праве на страховую пенсию по случаю потери кормильца в зависимости от осуществления трудовой деятельности нетрудоспособными членами семьи из числа детей, обучающихся по очной форме в учебных заведениях. Таким образом, при поступлении на очную форму обучения вы имеете право на указанную пенсию даже в случае вашего трудоустройства.