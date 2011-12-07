Как получить пенсию на дом

Как ответили специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе Казани, для выбора способа доставки или его изменения вам необходимо уведомить об этом ПФР любым удобным для вас способом:

— письменно, подав заявление непосредственно в территориальный орган ПФР либо многофункциональный центр (бланк заявления о доставке пенсии);

— в электронном виде, подав соответствующее заявление через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и сайте ПФР.

Способы доставки пенсии:

через «Почту России». Вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение 6 месяцев, то ее выплата приостанавливается и необходимо будет написать заявление в территориальный Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;

через банк. Вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту (с 1.07.2017 для выплаты пенсии оформляются только карты национальной платежной системы «Мир») и снимать денежные средства;

с помощью специализированной компании. Все организации указаны на сайте ПФР. Они работают по принципу почтового отделения — доставляют средства домой или выдают их в кассе;

по доверенности. Получать средства может любой человек, у которого есть доверенность. Важно заверить ее у нотариуса и указать срок действия.