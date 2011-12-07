Для резидентов Иннополиса утвердили новый налог

Заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал о новом законе, появившемся в республике. Он гласит о новых льготных ставках по УСН для IT-предпринимателей и компаний, которые зарегистрированы в Иннополисе. Об этом Шайхутдинов рассказал в своем Instagram.

Как заявил Шайхутдинов, льготы получат компании, работающие по упрощенной системе налогообложения и занимающиеся информационными технологиями, разработкой ПО или оказанием консультационных услуг в данной области.

Всего в ОЭЗ «Иннополис» зарегистрировано 89 резидентов, 11 из которых применяют УСН. По мнению властей, такие условия дополнительно привлекут малых IT-компаний из других регионов страны.