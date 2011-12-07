«Ароматный» настрой: как безопасно справиться с упадком сил весной

Как избежать этого неприятного состояния без вреда для организма и антидепрессантов? О не самых распространенных возможностях в интервью журналисту «КВ» рассказала Юлия Мухаммадиева, врач-остеопат и ароматерапевт.

— Юлия, почему многие так тяжело переносят весеннее межсезонье?

— Есть несколько причин снижения настроения и апатии в этот период. Во-первых, к весне запас витаминов в нашем организме истощается. Не случайно мы рекомендуем как минимум дважды в год сдавать анализ крови для проверки уровня ферритина, витамина Д3 и В12, а не только гемоглобина. Потому что нормальные его показатели не означают, что железа в организме достаточно. Иногда бывает, что и гемоглобин, и ферритин повышенный, тогда надо смотреть, нет ли воспалительных процессов. Во-вторых, ощущение слабости, утомляемости у пациентов может быть отголоском пандемии ковида: кто-то переболел, кому-то психологически сложно далось долгое нахождение дома.

Если рассматривать состояние человека в целостности, то это будет единство трех составляющих, а именно: тело (кости, суставы, связки, внутренние органы), биохимические процессы (гормоны, ферменты, бактериальная среда) и эмоции (все, что связано с деятельностью мозга и нервной системы). Вот фундамент, на котором крепится здоровье человека. Если одна из вершин этого треугольника ослаблена, то мы, как сейчас говорят, не в ресурсе.

— Что делать?

— Биохимическую сферу можем поддержать физическими упражнениями — кому-то подойдут тонизирующие, кому-то расслабляющие. В этом плане могут помочь рекомендации специалиста. Также необходимо восполнять витаминный дефицит. Ну и работать со своими эмоциями, тем, как мы реагируем на события нашей жизни. В дополнение к советам доктора можно использовать благотворное влияние эфирных масел. Немногие знают, что история их использования насчитывает 4 — 6 тыс. лет. Если мы говорим о синтетических аналогах, то они появились намного позже — 150 лет назад. То есть ароматерапию использовали еще наши предки. В жизнь каждого человека эфиры приходят по-разному. В моем, например, случае — через поиск природных возможностей для лечения хронических заболеваний. Я окончила классический медицинский вуз, но мне все время хотелось докопаться до сути болезненных состояний, понять, как искоренить саму причину их возникновения. Чтобы человек мог сам восстановиться.

У меня трое детей, и старшая дочка с самого детства была очень восприимчивой к ротавирусной инфекции. Я искала, как ей помочь. Случайно набрела на объявление о семинаре по ароматерапии, который проходил в Московской медицинской академии имени Сеченова. Первыми, кто попробовал на себе воздействие эфирных масел, стала моя семья. Через какое-то время стала понимать, что ребенок перестал подхватывать ротавирус. Далее начала и в своей врачебной практике использовать масла.

— Чем объясняется их действенность?

— Они работают на уровне кроветворения и мозга, содержат от 50 до 3500 компонентов в своем составе. Воздействуют на уровне психологии. Нередко их в своей работе используют психотерапевты. Эфирные масла помогают человеку вспомнить и прожить травмирующую ситуацию. Если вернуться к теме депрессии, то все объясняется просто. В слизистой оболочке носа располагается множество рецепторов. Они формируются исходя из запросов и болей организма. Когда человеку необходимо на данном этапе решить определенный вопрос, задачу, ему понравится аромат определенных эфирных масел. К примеру, мяты. Этот аромат очень нравится тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом или страдает спазмами в этой области. Мята является отличным спазмолитиком. Помимо этого, улучшает память и кровоснабжение, работает как на физическом, так и на психологическом уровне.

— Какое эфирное масло подойдет, чтобы снять усталость и вернуть радость жизни?

— Все масла целебны. Но каждый из нас индивидуален, поэтому выберет свое, исходя из собственного восприятия. У одних апатия вызвана ссорой с мужем, у других — нехваткой железа в организме, у третьих все время болит спина. Многое зависит и от темперамента личности. Скажем, лаванда относится к расслабляющим маслам, но не всем подходит — не всем надо расслабляться. Для кого-то нормальное комфортное состояние — бодрость, тогда ему больше подойдут лемонграсс, имбирь, корица, гвоздика, орегано. Тем, кому действительно пора бы уже сбавить обороты, нравится аромат той же лаванды, ромашки, ванили. Поэтому нам нужно выбрать, просто понюхав. Для этого и существует аромадиагностика.

— Как использовать эти природные средства в повседневности?

— Есть несколько вариантов. Ингаляционный метод — подышать несколькими каплями с ладошек или распылить с помощью диффузора. Можно нанести пару капель эфирного масла на подушку или чистый носовой платок. Другой способ — наружное нанесение, в этом случае нужно развести эфирное масло с любым базовым веществом (сливки, мед, кокосовое масло). В таком виде также можно добавить смесь в ванную и почувствовать благотворный эффект. При депрессии хорошо применять успокаивающие эфирные масла перед сном, а тонизирующие — утром. Существует группа так называемых переговорных масел, которые улучшают продуктивность любых переговоров, — это роза, розмарин и другие.

В целом утром хорошо использовать эфирное масло лимона, вечером — лаванды; в обед, когда уже подустали, — розу. Но опять же, все индивидуально. На ночь можно наносить эфирные масла в разведенном виде на стопы, потому что там находятся все биологически активные точки организма, на область крестца и проекцию перехода от головы к шее. Вы можете даже сделать это вечерним объединяющим ритуалом для всей семьи. Со временем эфирные масла встраиваются в ваш образ жизни, улучшая ее качество, так что весенние переходы с перепадами настроения становятся не столь ощутимыми. Главное, чтобы эфирные масла были качественными: синтетикой можно навредить. Напомню, чем эфирные масла отличаются от ароматических. Первые — натуральный продукт, который получают из растений, они обладают множеством полезных свойств. Ароматические масла — это, как правило, синтетические вещества, получаемые в лабораториях для применения в качестве отдушек.

Пять способов снять усталость

Способ 1. Выберите любое из понравившихся эфирных масел (лаванда, мандарин, иланг-иланг, ромашка, шалфей, герань, мелисса, бергамот, роза) и сделайте спрей для комфортного сна после напряженного дня. Пропорции: 1 ч. ложка чистого или парфюмерного спирта, 60 мл воды и 10 капель масла. Хорошо встряхнуть, налить в пластиковую бутылку с пульверизатором. Обрызгать небольшим количеством смеси подушки, простыни или другое постельное белье.

Способ 2. Для обретения бодрости, снятия нервного напряжения распылите эфирное масло апельсина с помощью диффузора либо вдыхайте его с ладошек или из флакона. Можно разбавить две-три капли с базовым маслом (кокосовое, виноградной косточки, персиковое), нанести на рефлекторные точки, виски.

Способ 3. При головной боли нанести по капле масла лаванды, мяты и ладана на заднюю часть шеи и лоб. Можно смочить водой полотенце, нанести на него эту смесь, набрать ванну и полотенце приложить к задней части шеи, полежать так в воде 10 - 15 минут.

Способ 4. Пару раз в день можно наносить эфирное масло магнолии, жасмина на пульсовые точки для снижения тревожности, что позволит женщинам ощущать себя любимой, даст чувство безопасности.

Способ 5. Распыляйте с помощью диффузора масло лимона в течение 15 минут ежедневно - это верный способ улучшить память.