В Татарстане после инцидента с собаками в Осиново создадут межмуниципальные приюты для безнадзорных животных

На совещании в Доме Правительства сегодня коснулись темы трагического инцидента в Осиново, когда 11-летнйй мальчик попал в реанимацию после нападения уличных собак.

На совещании было отмечено, что в 20 районах республики увеличилось число обращений по поводу безнадзорных животных. Особенно заметен рост в 6 муниципалитетах. И это статистика только по тем, кто обратился в контрольные органы.

Рустам Минниханов поручил главам районов совместно с специальными службами организовать отлов таких собак, чтобы пометить их в приюты. Для таких целей, отметил Президент, будут созданы межмуниципальные приюты.

«Я готов свои деньги дать [на отлов и приюты], чтобы такого позора не было», — прокомментировал Рустам Минниханов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о позиции зоозащитников по поводу этой проблемы в Татарстане. В стране не хватает приютов для животных, а те, что есть, не всегда работают должным образом.