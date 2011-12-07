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Лилия Галимова привилась от коронавируса

Руководитель пресс-службы Президента РТ решила не называть название препарата.

Руководитель пресс-службы Президента РТ привилась от COVID-19. У неё уже начали вырабатываться антитела к вирусу, рассказала сама Лилия Галимова на брифинге с журналистами. 

«У меня уже начали вырабатываться антитела. Я в понедельник ходила в больницу и сдала тест. Мне просто было интересно, начался ли этот процесс», — сказала Галимова. 

Руководитель пресс-службы Президента Татарстана решила не озвучивать название вакцины, упомянув лишь, что она использовала отечественный препарат. 

«Слишком много рекламы вакцинации в последние дни. Я имею в виду по происхождению вакцины», — отметила Галимова.

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов также привился от коронавируса. О том, какую именно вакцину он использовал, — неизвестно.

КВ
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