В Казани долги по зарплате сократились более чем на 3 миллиона рублей

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, ООО «Стройком» выплатило долги 8 сотрудникам на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.

ООО «Газ-Автоматика» погасило долг по зарплате перед одним сотрудником в размере 163 тысячи рублей.

Также погашена задолженность по зарплате перед одним сотрудником ООО «Теплоогнезащитные материалы». Он получил 219,4 тысячи рублей.

Напомним, постоянная работа с руководителями предприятиями-должниками по зарплате ведется Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с органами государственного управления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.