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Отравившаяся в Eclair девушка: кафе открылось, «забив» на всех пострадавших

Потерпевшая заявляет, что на личной встрече с руководителем заведения ни о каком моральном ущербе речи не шло.

Одна из отравившихся в кафе Eclair заявила, что заведение открылось, «забив» на всех пострадавших. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте. 

«Мы 15 сентября встретились с руководителем. На встрече не было ни слова о моральном ущербе. Единственное что предложили — это возместить средства за лекарства», — заявляет девушка. 

Пострадавшей предложили написать письмо на электронную почту для того, чтобы выслать ей встречное предложение. 

«Прошло больше двух недель, предложений так и нет. В WhatsApp сообщения не прочитаны», — рассказывает пострадавшая. 

Нам удалось связаться с совладельцем Eclair Денисом Набиуллиным. Он рассказал, что с девушкой свяжутся в ближайшее время со встречным предложением, так как ее просьба о моральной компенсации оказалась очень завышенной. 

Ранее совладелец кафе заявил, что возместил ущерб тем, кто предоставлял документы, подтверждающие факт отравления.


КВ
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