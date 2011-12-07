Отравившаяся в Eclair девушка: кафе открылось, «забив» на всех пострадавших

Одна из отравившихся в кафе Eclair заявила, что заведение открылось, «забив» на всех пострадавших. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Мы 15 сентября встретились с руководителем. На встрече не было ни слова о моральном ущербе. Единственное что предложили — это возместить средства за лекарства», — заявляет девушка.

Пострадавшей предложили написать письмо на электронную почту для того, чтобы выслать ей встречное предложение.

«Прошло больше двух недель, предложений так и нет. В WhatsApp сообщения не прочитаны», — рассказывает пострадавшая.

Нам удалось связаться с совладельцем Eclair Денисом Набиуллиным. Он рассказал, что с девушкой свяжутся в ближайшее время со встречным предложением, так как ее просьба о моральной компенсации оказалась очень завышенной.

Ранее совладелец кафе заявил, что возместил ущерб тем, кто предоставлял документы, подтверждающие факт отравления.



