Как пандемия повлияет на летний отдых татарстанцев

Об этом рассказали председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина и председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и РТ Зуфар Гаязов во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Для индустрии гостеприимства продолжается сложный период. Но он открывает большие перспективы для развития внутреннего туризма. И у татарстанцев появится возможность лучше узнать свой родной край. Сергей Иванов рассказал о новой туристической программе «1000 и 1 удовольствие за выходные». Пока в нее включены 4 маршрута: великий Болгар, Чистополь, Елабуга, Камское Устье. Готовятся еще 9. Стоимость двухдневного познавательного путешествия - 2 тысячи рублей на человека. В эту сумму входит проживание в гостинице в течение двух дней, включая ночевку, завтрак, два обеда и экскурсии. Забронировать понравившуюся программу можно на сайте Visit Tatarstan.

Татарстанские отельеры и рестораторы тоже подготовили заманчивые предложения для привлечения туристов. Например, уже стартовала акция «2+1». При бронировании двух ночей подряд третья ночь для туриста будет бесплатной. Семьи, путешествующие с детьми, имеют возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет. К тому же все гости, которые воспользуются этими предложениями, получают в подарок бесплатную двухчасовую экскурсию по центру Казани. В этой акции принимает участие 24 отеля Казани. Список отелей - на сайте Visit Tatarstan.

Санатории и рестораны готовы к открытию и ждут соответствующего постановления. Когда кафе и рестораны возобновят работу, их посетители смогут получить скидку 25% на общий чек. Для этого нужно выбрать один из удобных для вас вариантов: скачать мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass, отправить письмо на сайте Visit Tatarstan и получить ваучер на скидку или предъявить электронный ключ отеля, где вы проживаете. Акция будет действовать до 15 декабря 2020 года.