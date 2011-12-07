В РТ насчитывается свыше 13 тысяч ВИЧ-инфицированных

О том, как с этим недугом борются в Татарстане, рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова, главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» Нияз Галиуллин, генеральный директор АБНО «Новый век» Лилия Таишева и председатель РОО «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений» РТ Альберт Зарипов.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в России проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

— Проблема ВИЧ-инфекции достаточно зрелая, — отметил Альмир Абашев. — Мы понимаем основные тренды и тенденции, которые происходят в борьбе со СПИДом. Перед сообществом стоят три ключевые задачи: максимальная выявляемость инфекции, охват инфицированных антиретровирусной терапией, а также достижение нулевой вирусной нагрузки, то есть недопущение распространения вируса.

Замминистра отметил, что основной способ передачи ВИЧ в наши дни — половой. При этом заболеваемость этой инфекцией в республике снижается — на 100 тысяч человек приходится 19 заболевших. В общей сложности на территории Татарстана зарегистрирован 13801 инфицированный.

— Уровень развития современной медицины позволяет жить с этой инфекцией, — подчеркнул Альмир Абашев. — Это не является смертельным диагнозом на сегодняшний день. Просто необходимо выстроить собственную линию поведения, сотрудничать с медицинскими работниками.

Луиза Борисова отметила, что в текущем году Всемирный день борьбы со СПИДом проводится в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

— Между двумя этими заболеваниями можно провести параллель, — прокомментировала она. — Начало их пандемии сопровождалось отсутствием интереса у населения. Практически каждый человек считал, что инфекция его не коснется. ВИЧ появился на далеком Западе, COVID — в Китае. В результате мы наблюдаем широкое распространение этих инфекций по всему миру.

За всю историю распространения ВИЧ было зарегистрировано 70 млн заразившихся, 30 млн из которых умерли от болезни. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 38 млн человек, живущих с ВИЧ.

Как рассказал Нияз Галиуллин, в период пандемии коронавирусной инфекции возникли определенные сложности с доставкой медицинских препаратов ВИЧ-инфицированным. На помощь медучреждениям пришли 22 волонтера некоммерческих организаций.