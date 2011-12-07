В Челнах начались захоронения на новом кладбище, с начала года появилось уже более 70 могил

С нового года в Набережных Челнах начались захоронения на новом кладбище. За это время на территории появилось уже более 70 могил, сообщают «Челнинские известия».

Как рассказал директор городского кладбища Ришат Шайхулов, новое расположено недалеко от «Молодежного». Площади здесь будут использовать более экономно – оградок не будет, а количество лавочек сведут к минимуму.

На центральной дороге появятся указатели с номерами секторов, рядов и могил, что по мнению Шайхулова, станет очень важной информацией для родных и близких усопшего. Благодаря специальному электронному сервису по поиску могил, который сейчас внедряется на кладбище, захоронение родственника можно будет найти с помощью виртуального архива на сайте. Также есть возможность воспользоваться QR-кодом, который можно получить у администрации кладбища.