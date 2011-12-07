Зуфар Гимаев: 70 картин к 70-летнему юбилею

Поздравить Зуфара Фаатовича с праздником пришли друзья, коллеги. В торжественной церемонии открытия экспозиции приняла участие министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Произведения художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, Музее С.Сайдашева (Казань), в Татарском государственном академическом театре им. Г.Камала, альметьевской картинной галерее, музее изобразительных искусств им. В.И.Сурикова (Красноярск), а также в частных коллекциях России, Польши, Словакии, Чехии, Германии, Турции, Израиля, Франции, Англии, США.

Интересный факт биографии художника: с 1978 по 1997 год он руководил студией пантомимы «Бип» при ДК железнодорожников, после преподавал пантомиму в татарской гимназии №2 и цирковой школе, продолжая при этом заниматься живописью.

Зуфар Гимаев - удивительно тонкий мастер пейзажа и портрета. На выставке представлены его произведения разных лет с конца 70-х годов. Здесь и пейзажи родной природы, и галерея портретов близких людей.

Как рассказал Зуфар Фаатович, ранние работы - ученические, сделанные в академическом стиле, но с годами в художнике просыпается ребенок. Он более открыто смотрит на мир, искренне выражает на холсте свои эмоции, чувства. По словам мастера, в каждом взрослом человеке живет такой жизнерадостный, любопытный ребенок, и этого ребенка в себе надо беречь.

Справка «КВ»

Зуфар Гимаев родился в городе Намангане Узбекской ССР. В 1970 году окончил Казанское художественное училище им. Н.Фешина, а в 1976 - Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Репина. С 2008 по 2013 год был председателем отдела Союза художников России в РТ, с 2013 по 2020 год возглавлял Союз художников РТ, являлся организатором республиканских и всероссийских пленэров.