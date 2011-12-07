В Казани проходит Всероссийский совет по архивному делу

В мероприятии принимают участие руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Государственного архива РФ Лариса Роговая, эксперты по архивному делу из всех субъектов Российской Федерации. Одна из главных тем, которую обсудят специалисты, — «Цифровая трансформация Росархива».

Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова познакомила гостей с цифровыми проектами: генеалогическим порталом «Ядкар», порталом приема обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции, Системой межведомственного электронного взаимодействия, Модулем ЕАИС — «Удаленный читальный зал». Все эти проекты успешно реализуются в Татарстане.