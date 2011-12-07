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В Татарстане увеличили до 50% количество зрителей на трибунах

Власти РТ смягчили ряд ограничений.

Власти РТ приняли решение о смягчении ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Так, с 3 сентября 2020 года допускается обслуживание банкетов на открытых верандах до 100 человек (ранее — до 50). Однако, правило не менее 4 кв.м на человека по-прежнему сохраняется.

Согласно документу, увеличено предельно допустимое число зрителей на стадионах — трибуны могут быть заполнены до 50% (ранее — до 25%). 

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