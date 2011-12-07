Многодетные семьи: а мы самые счастливые!

Однако социологические опросы свидетельствуют о том, что многодетные семьи - самые счастливые. Именно в них родители и дети поддерживают те самые необходимые обеим сторонам теплые и доверительные отношения и заботятся друг о друге. В России многодетной считается семья, в которой три и более ребенка. Как они живут и считают ли себя счастливыми, спросили «КВ» в соцсетях многодетных казанских матерей.

Галина, 36 лет:

- Я долгое время работала в супермаркете и была недовольна своей работой. Когда вышла замуж, решила, что у меня будет много детей. Сейчас у нас мужем их четверо, и я мечтаю родить еще одного. Живем в большом частном доме со всеми удобствами. В нем два входа. Половина дома принадлежит родителям, которые нам очень помогают. Дедушка - мастер на все руки. Любит мастерить мебель (стулья, столы) и игрушки с нашим старшим сыном. Бабушка - огородница, которой дети охотно во всем помогают.

Муж работает водителем. Я тоже при любой возможности стараюсь заработать. Продаю овощи и фрукты из своего сада. Считаю, что у нас счастливая семья. Недавно отметили день рождения нашего второго ребенка. Пригласили соседских детей и родственников. Было очень весело!

Мадина, 35 лет:

- Я долгое время не могла иметь детей по состоянию здоровья. Но 7 лет назад у нас с мужем наконец появился очаровательный ребенок, который сейчас учится в школе. Это очень добрый и хозяйственный мальчик. Он любит ездить с дэу эни в сад и постоянно говорит о том, что надо сделать. Например, предлагает смастерить скамейку. Сам несет гвозди, молоток и принимается за дело.

Когда мы ожидали второго ребенка, УЗИ показало, что у нас будет двойня. Вначале испугались: я по комплекции худенькая и маленькая, страдаю аллергией, и вдруг такое известие! Была тревога: смогу ли выносить двоих детей и как пройдут роды? К счастью, все обошлось. Родились двое чудных деток. Вся родня теперь не может на них налюбоваться! Особенно дэу эни и зур эни, которые много помогают нашей семье. Мы счастливы.

Муж занимается грузоперевозками и обеспечивает семью. Старший брат очень любит своих братьев-близнецов и учит их татарскому языку. У нас есть машина. Летом мы всей семьей ездили на ней в Сочи. Я часто думаю, Бог не зря дал мне таких прекрасных детей! Я никогда не жалуюсь на жизнь и очень счастлива, что у меня такая большая семья.

Мария, 28 лет:

- Я работала секретарем в фирме моего будущего мужа. Любила фотосессии и рестораны, участвовала в показе модной одежды. Но вместе с тем очень хотела создать семью. Вышла замуж, родила дочь. Но никогда не вела домашнее хозяйство, не любила готовить и убираться в доме. За меня это делали мама с бабушкой. Муж поддерживал меня во всем. Мы редко обедали дома и часто с дочерью ходили в кафе.

Когда малышке исполнилось 5 лет, решили родить еще одного ребенка. Очень ждали мальчика. Но УЗИ показало, что у нас будет не один, а два мальчика! Я легко перенесла многоплодную беременность. На свет появились самые красивые и, кажется, самые шустрые мальчики! Семья сразу резко увеличилась, и я задумалась о том, что пора бы самой научиться вести хозяйство. Я тоже, как мама, хочу так же прекрасно печь пироги и отменно солить рыбу, как моя свекровь.

У нас огромный коттедж на берегу Волги. Летом мы любим приезжать в него с детьми и родителями. Я счастлива! Когда дети подрастут, буду брать их на показ модной одежды.

Альбина, 32 года:

- Я счастливая мама трех дочерей. Конечно, порой бывает тяжело, особенно когда дети болеют. Но когда слышу их радостный смех и искренне сказанное «энием», вижу маленькие ручки, тянущиеся ко мне, то забываю про усталость и бессонные ночи. Но за четвертым ребенком, наверно, не соберусь, здоровье не позволяет. Ведь детей нужно не только родить, но и воспитать, дать всем образование. А главное - их искренне любить. Дети - это колоссальный труд! На работе так не устаешь, как дома. Помощников, кроме мужа, у меня нет. Но есть очень простая мечта: это здоровье себе и всей моей семье.

Отношения между детьми очень радуют. Все мои девочки - любящие сестры и подруги. Все тянутся друг к другу. И все словно единое целое, хотя они разные по внешности и характеру. У всех свои интересы и вкусы. Но объединяет одно - любовь. Когда мои девчонки вместе, обнимаются, смеются, играют - для меня нет ничего главнее. Я счастлива от того, что я мама, жена и просто женщина.

С многодетными мамами беседовала Илюся ГАЗИЗОВА