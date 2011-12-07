Столицу РТ может украсить Триумфальная арка

К 100-летию образования ТАССР Казань может украсить Триумфальная арка, утверждает kazancat.ru. С идеей о ее возведении выступили блокадники Ленинграда, которые проживают в Казани. Они обратились к руководству Кировского и Московского районов города в конце января этого года. По мнению активистов, на арке можно отразить все важные события, произошедшие в республике за 100 лет. Кроме того, арка связывала бы Казань и Санкт-Петербург, где есть несколько подобных сооружений.