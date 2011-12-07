Как казанцы спасались от жары

Елена:

- Я очень плохо переношу жару, поэтому стараюсь как можно реже бывать на солнце. Правда, выходить на прогулку с годовалой дочкой все же приходилось. Спасаюсь, если честно, обычным зеленым чаем, но только горячим. Если пить его в холодном виде, толку не будет никакого. Только представьте: если на горячую сковороду налить холодной воды, то она моментально превратится в пар. Так происходит и с нашим разгоряченным от солнца организмом. Поэтому важно пить именно горячий напиток, чтобы он хоть как-то задержался внутри нас.

Зиля:

- Не понимаю, как можно не любить жару, тем более спасаться от нее. У нас и так полгода стоит холодная погода, разве не хочется теплого солнышка? Не знаю, как другие, но я спокойно переношу и плюс тридцать. Думаю, большую роль еще играет и одежда, которую вы носите летом. Вот я, например, всегда отдаю предпочтение натуральным тканям светлых тонов. Плюс одежда должна быть еще и просторной, не прилипать к телу. Посмотрите, сейчас все поголовно ходят в джинсах в обтяжку. Как тут не взопреешь!

Марат:

- Лето для меня - испытание в прямом смысле этого слова: работаю курьером и почти весь день провожу за рулем служебной машины, где, к сожалению, нет кондиционера. И знаете, я все-таки нашел способ, как не умереть от жары, - купил самый дешевый автохолодильник, где храню обычную воду, которую и пью в течение рабочего дня. Поскольку живу в частном секторе, чаще мою сам свою машину. Как говорится, в чистоте и дышится легче.

Ландыш:

- Ничего особенного в солнцепек я не делаю: принимаю несколько раз на дню прохладный душ плюс обильное питье, головной убор и солнцезащитные очки - вот, пожалуй, и все мои меры по борьбе с жарой. Хотя я еще купила плотные шторы на окна, которые закрываю в день, когда стоит палящее солнце. Обязательно обрызгиваю себя в течение дня обычной водой с помощью пульверизатора. И минимум косметики на лице летом, чтобы кожа дышала.