А вы помните своего первого школьного учителя?

Но так ли достоверны слова из песни, может, поэт немного переборщил и это лишь красивая метафора? «Но где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья», - пишет поэт о первой учительнице. Мы сделали блицопрос: помнят ли выпускники разных лет, как звали их первую учительницу и номер школы, где они «слово »Родина« впервые прочитали по складам»?Наталья Чернышева, 87 лет:- Я поступила в первый класс в 1941 году в 15-ю школу (сейчас это 18-я «английская» школа). Моя первая и любимая учительница - Валентина Александровна Ряхина. До революции она была директором гимназии в Доме Кекина, которую часто называли Ряхинской. В этой гимназии учились моя мама и тетя. У меня хранится общая фотография нашего класса, где я сижу рядом со своей учительницей. Этот снимок сделан после окончания первого класса.На военное время пришлись первые школьные годы и у Людмилы Фединой:- Мой отец был военным, и с 1-го по 3-й класс я училась в трех разных школах. Но помню, что учительницу в 3-м классе звали Татьяна Лаптева, она тоже была дочерью военного. Помню, что во 2-м классе, в 1942 году, мы все вместе собирали деньги на танк. А еще замечание учительницы, сделанное нам, ребятам, когда мы рвали сирень в городском парке во время прогулки. «Это ведь для красоты, чтобы все любовались», - наставляла нас она. И это запомнилось на всю жизнь.Роза Юсупова, 80 лет:7 лет ей исполнилось в мае 1945-го, и в этом году она должна была пойти в первый класс.- Мой дядя Гарун Юсупов, в будущем известный археолог, вернувшийся с фронта в 1945-м, настоял, чтобы я пошла учиться именно к его первой учительнице - Марии Карповне Медведевой - из 90-й школы на улице Тукая. Он очень ее уважал и хотел, чтобы я получила от нее азы знаний. Поэтому в школу я пошла на год позже, с 8 лет. Ждала, когда Мария Карповна выпустит 4-й класс, чтобы в 1-м оказаться у нее. Так все и получилось, и мои воспоминания о первой учительнице самые замечательные.Юлия Негорошкова, 77 лет, первоклассница 1948 года:- Семилетняя школа №43 была рядом с домом, на переменах я прибегала домой. Первую учительницу звали Ольга Васильевна. Потом ее перевели в 22-ю школу, и нас всем классом тоже перевели к ней. Затем я снова вернулась в 43-ю школу, где доучилась до 7-го класса. А дальнейшую учебу заканчивала в 5-й школе с замечательным директором Анатолием Авскентьевым, заслуженным учителем ТАССР. В одной школе с нами учились дети Миргарифзяна Азизова, на тот момент он возглавлял Совет министров ТАССР и был депутатом Верховного Совета СССР. Мальчишки у него были замечательные - хорошо учились, стали достойными людьми, и не было в те годы рядом с ними никакой охраны. Вера Швинк, 77 лет (двоюродная сестра Юлии Негорошковой):В первый класс пошла в подмосковном поселке Вековка. Свою первую учительницу помнит - Людмила Александровна. Потом был переезд семьи в Казань, и вот она в одном классе с Юлей. Запомнила, что в Подмосковье начинала учиться вместе с мальчиками, потом класс стал девчачьим, а затем снова объединились с ребятами. В 4-м классе ставили в школе спектакль по «Мертвым душам», и она была Коробочкой, а сестра Юля - Чичиковым.Я опросила 17 человек, и практически все назвали имена своих первых учителей - все они были женщинами. А вот у первоклассницы 1966 года Людмилы Чернышевой в 84-й школе в Дербышках первым учителем был мужчина - Виктор Степанович Строителев, фронтовик, на пиджаке носил орденские планки, ему было 50 лет.- Он очень сдружил наш класс, - вспоминает Людмила. - Всегда шутил, в каждом из нас находил изюминку и старался ее подчеркнуть. Никогда не жаловался родителям, даже на самых хулиганистых из нас. Его все любили и обожали. До сих пор, встречаясь в День учителя в библиотеке поселка, вспоминаем его и нашего директора школы Руфину Ильиничну Павлову, историка, которая старалась не только дать нам знания по предмету, но и расширить наш кругозор. Она ввела в школе уроки культуры, научила нас на них слушать классическую музыку, читать хорошую литературу. Она была красивой женщиной, одевалась со вкусом. Мы ей, в том числе и я, очень обязаны: она помогла с выбором жизненного пути и сделала школу нашим вторым домом.