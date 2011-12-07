«В состоянии транзишена»: кому доверят привести в порядок «заброшку» в центре Казани?

Молодые архитекторы со всей России приехали в Казань, чтобы поучаствовать в третьей Российской архитектурной молодежной биеннале. Их задача – создать проект по благоустройству земельного участка Вахитовского района, где уже расположено недостроенное торговое здание, и застройка нового объекта свободной территории почти в один гектар. О тех, кто может перестроить здание в центре Казани, читайте в интервью «КВ» с финалистами конкурса.

На биеннале между соперниками кипят страсти

Финалисту биеннале из Москвы Родиону Еремееву 31 год. В творческом конкурсе он участвует во второй раз. Тогда он и его команда сделали проект реализации элеватора зерна. Здание не построили, проект остался лишь на макете.

«У нас был художественный подход. Это была история о том, что есть зернохранилище, мы рассыпали из него зерно и вокруг появилось пшеничное поле. Из него появились красивые арт-объекты, рабочие офисные места и многое другое. Мы сделали самый классный макет — он был монотонно красным», — рассказал «КВ» финалист.

В архитектуре молодой человек с учебной скамьи — около 10 лет, а как самостоятельное бюро он и его команда работают последние четыре года.

«Биеннале — это прикольная история. Отличие ее от любого другого конкурса в том, что все соперники, встречаясь, видят и узнают друг друга, есть живое общение. Страсти кипят, и мы видим хороший результат в конце — красивые проекты», — поделился мнением Родион.

Архитектуру местности диктует сама территория

Диане Нигматуллиной 23 года, однако она уже работает в Торонто архитектурным дизайнером. Она родилась в Казани, и, после окончания школы, поступила в университет Джеймса Макгилла в Монреале.

После учебы она начала официально работать сначала в Монреале, а потом в Торонто, где сейчас проживает на постоянной основе. Участница биеннале рассказала, что мечтала стать архитектором уже с семи лет и всегда горела этим делом.

«Для меня важно находиться на Российской архитектурной молодежной биеннале, иметь возможность предоставить проект для Казани. Я очень хочу вложить все свои знания в свой родной город и в будущем строить и развиваться здесь», — подчеркнула финалистка.

Сейчас под ее руководством строительство расширения линии метрополитена в Торонто, рассказала девушка. Диана занимается координацией с инженерами и со специалистами технического профиля.

Команда финалиста из Москвы Игоря Голубева всегда открыта к конкурсам. Например, они делали проект общественного культурного центра в Мариуполе и отправили конкурсную заявку на проектирование еще одного культурного центра, но на этот раз в Ижевске. Более того, ими были созданы большое количество макетов парков.

«Когда создаем проект, ориентируемся на техзадание и местность, смотрим территорию, пытаемся понять запросы жителей, делаем аналитику этого места. Как правило, архитектуру диктует само место. Собрались сильнейшие молодые бюро. Жду достойную конкуренцию и честную борьбу за первое место», — поделился Игорь.

О старте биеннале он узнал от друзей, а также много читал о конкурсе в СМИ и сразу решил принять участие. В архитектуре он уже со школы, а работать начал со второго курса института. В 31 год он готов продолжать узнавать новое, развиваться и расти.

Быть архитектором — призвание

Финалистка Виктория Хохлова видела еще первую биеннале в новостных сводках, но лишь следила за ходом событий. В этом году она все-таки решила принять участие.

Виктория занимается профессиональной деятельностью в архитектуре уже девять лет. После окончания первого университета, она училась в архитектурном вузе шесть лет и еще три года занималась в архитектурных классах. Она называет себя пространственным планировщиком и исследователем, больше всего ее интересуют ландшафты.

«Занимаюсь ландшафтами различными: и урбанистическими, и в принципе любыми территориями, которые в состоянии транзишена. Это переход из одного состояния в другое. Также мне интересны возможности совладания с изменением климата, различные экологические состояния», — рассказала финалистка.

«Не самыми большими вещами» 32-летняя девушка скромно назвала свои проекты в составе команд над школами, детскими садами и жилыми комплексами. Виктория начинала в Тюмени, позже делала проекты в Москве, в Нидерландах и долгое время в Германии.

Финалистка Камилла Ахметова из Набережных Челнов, но живет в Казани. Ей 25 лет, она закончила в этом году магистратуру в КГАСУ с красным дипломом. По словам девушки, по меньшей мере в архитектуре она уже семь лет. В составе команды архитекторов она проектировала благоустройство общественных пространств Казани и Екатеринбурга. В данный момент она работает над проектом жилого комплекса в столице Татарстана.

«Взаимодействие, обмен идеями, коллаборация с коллегами-архитекторами разных школ, из разных городов и стран — это не только полезно, но и крайне увлекательно. И, благодаря проведению биеннале в Казани, такая возможность предоставляется мне снова, за что я очень благодарна» — подчеркнула Камилла.

По словам девушки, для нее, как и для других финалистов биеннале, архитектура — это не просто основная деятельность или профессия, это настоящее призвание. И, наблюдая за молодыми перспективными архитекторами творческого конкурса, в это поверить нетрудно.

Победителей третьей Российской архитектурной молодежной биеннале объявят с 25 по 27 ноября этого года в Иннополисе. Проект помогает молодым архитекторам воплощать свои новаторские идеи в жизнь, а также дает возможность быть замеченными в профессиональной среде. По его завершению финалисты биеннале разработают проект реконструкции недостроенного здания на Московской улице, возведение которого началось еще восемь лет назад.