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Галимова о TikTok: «Если вы аргументируете его полезность, мы создадим там аккаунт»

Данная социальная сеть на ее взгляд была создана для развлечения.

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос о создании аккаунта в TikTok.

Галимова подчеркнула, что в ведении данной соцсети у пресс-службы главы республики нет необходимости, поскольку делается «все, что можно с точки зрения пользы для работы». Сам TikTok же она рассматривает, как приложение для развлечения. При этом она добавила, что если кто-то аргументирует его, как полезный инструмент информирования, то они это сделают. 

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