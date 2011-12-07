Галимова о TikTok: «Если вы аргументируете его полезность, мы создадим там аккаунт»

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос о создании аккаунта в TikTok.

Галимова подчеркнула, что в ведении данной соцсети у пресс-службы главы республики нет необходимости, поскольку делается «все, что можно с точки зрения пользы для работы». Сам TikTok же она рассматривает, как приложение для развлечения. При этом она добавила, что если кто-то аргументирует его, как полезный инструмент информирования, то они это сделают.