В Казани суд приступил к рассмотрению дела о многомиллионном мошенничестве

Сегодня, 5 февраля, в 10.00 в Казани в Советском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении 37-летнего казанца, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве.

По версии правоохранителей, с декабря 2006 года по июль 2014 года казанец в разных российских регионах создал множество кредитных потребительских кооперативов, среди которых «Кредитный центр», «Кредитный Центр-Буинск», «Кредитный Центр-Чистополь» и так далее. Условия договоров в части возврата личных сбережений россиян, мужчина не исполнил. Жертвами стали 1407 вкладчиков. Ущерб составил более 534 млн рублей. Вину свою обвиняемый не признал. Сейчас он находится под стражей. О результатах рассмотрения дела будет известно позже.