Поисковики нашли бойца из Казани, который ушел на фронт в 1941 году

Поисковики обнаружили медально бойца из Казани Исмагила Бухарева и нашли его родственников, которые поделились фотографиями война. Об этом на своей странице в Instagram сообщила журналистка и участница поискового движения Ольга Ившина.

Оказалось, что племянница бойца Лала сохранила фотографии родственника. Выяснилось, что на войну в 1941 году ушли три брата — Исмагил, Карим и Ибрагим. Вернулся только отец Лалы, остальных признали без вести пропавшими.

Семья уже ждет останки найденного родственника. По рассказам Лалы, ее отец всю свою жизнь переживал за братьев и пытался их найти. Теперь же Исмагил будет захоронен на родной земле.