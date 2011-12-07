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Поисковики нашли бойца из Казани, который ушел на фронт в 1941 году

Три брата — Исмагил, Карим и Ибрагим Бухаревы ушли на войну, вернулся только один из них, двое считались без вести пропавшими.

Поисковики обнаружили медально бойца из Казани Исмагила Бухарева и нашли его родственников, которые поделились фотографиями война. Об этом на своей странице в Instagram сообщила журналистка и участница поискового движения Ольга Ившина. 

Оказалось, что племянница бойца Лала сохранила фотографии родственника. Выяснилось, что на войну в 1941 году ушли три брата — Исмагил, Карим и Ибрагим. Вернулся только отец Лалы, остальных признали без вести пропавшими. 

Семья уже ждет останки найденного родственника. По рассказам Лалы, ее отец всю свою жизнь переживал за братьев и пытался их найти. Теперь же Исмагил будет захоронен на родной земле. 

КВ
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