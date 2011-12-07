Почему казанские пенсионеры начали танцевать в квартирах

Конечно, это не могло не расстроить казанских пенсионеров, которые уже несколько лет активно и постоянно посещают занятия. Ведь «Жизнелюб» стал поистине народным и любимым для многих ветеранов. Вот мнения лишь некоторых из них.

Флера Ахмадиева: Групповые занятия намного лучше и плодотворнее, чем онлайн.

Алевтина Володина: Мне нравятся занятия только в коллективе.

Любовь Ларионова: Лучше заниматься в зале. Контакт вживую интернет не заменит. Я планировала сходить во все залы, где проходят танцевальные занятия. Но ничего не поделаешь, здоровье сейчас на первом месте. Поэтому, когда преподаватели присылают мне видео, такая забота радует, и я танцую в квартире.

Кстати, проект «Живые танцы» — партнер проекта «Жизнелюб». Это занятия по аргентинской танцевально-оздоровительной практике хореографа Рио Абьерто на платформе Zoom. Плюс видеоуроки.

С момента запуска «Жизнелюба» в декабре 2016 года бесплатно занимались творчеством во дворцах и домах культуры более двух с половиной тысяч пожилых казанцев. Сегодня проект реализуется по 10 направлениям в 14 казанских ДК и двух библиотеках и парках города. Среди них — домоводство, садоводство, театр, танцы, вокал, изобразительное искусство, занятия по здоровому образу жизни, лекторий, фотоискусство, мобильный ликбез. В этом году запущены новые направления — музыкальная и танцевальная терапия.

По словам директора некоммерческой организации «Открытая река» Марины Несмеловой (это сообщество инструкторов, которые проводят занятия с «жизнелюбами»), в создавшейся непростой ситуации возможность заменить живые встречи онлайн-занятиями — это большое благо.

— Было бы совсем грустно разойтись по домам, не видеться и лишить себя радости движения, — говорит Марина. — Поэтому для проведения занятий мы еще весной начали осваивать обучающую платформу Zoom. И сами не ожидали такого эффекта! Оказалось, несмотря на расстояние, можно не только объединиться в танце, но даже ощутить тепло человеческого контакта. И все это через невидимую сеть Интернет.

Несмелова подчеркнула, основная проблема перехода занятий в онлайн — неверие пенсионеров в то, что они справятся с техникой (телефоном, компьютером) и смогут регулярно входить в конференцию. Организаторы стараются помочь пожилым преодолеть эти опасения. Для установки Zoom на телефоны «жизнелюбов» они привлекли студентов КАТ.

— Мы очень верим в наших людей. В то, что они откликнутся на предложение участвовать в занятиях онлайн, — подчеркнула Марина. — А предложение у нас щедрое. Сейчас при финансировании Фонда президентских грантов РФ мы реализуем масштабный проект. Его суть: сразу множество онлайн-занятий в неделю проводят инструкторы не только из Казани, но и из других городов России. Онлайн-группы набираются из участников со всей страны. В итоге наши классы в Zoom дают «жизнелюбам» возможность не только движения, но и новых знакомств и общения со сверстниками из других городов.

Остается только добавить, что автор этих строк с удовольствием посещала в «Жизнелюбе» занятия по йоге, танцам и здоровому образу жизни. Как и все пенсионеры, я с нетерпением жду улучшения ситуации с коронавирусом и возобновления занятий в ДК и библиотеках города.

Кстати

Самому старшему участнику проекта «Жизнелюб» Вере Николаевне Филяниной 91 год. Она занимается в КЦ «Сайдаш» в театральной студии.

Автор: Илюся ГАЗИЗОВА