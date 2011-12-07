В Татарстане с начала 2020 года упала средняя зарплата

В Татарстане с начала года упал показатель средней заработной платы, сообщает ИА «Татар-информ»

По информации агентства, в январе в республике средняя зарплата составляла 38,3 тыс. рублей, а в начале осени — 37,8 тыс. рублей.

«Наиболее высокую заработную плату в сентябре в регионе предлагали в профессиональных сферах „Высший менеджмент“ — 55,2 тыс. рублей, „Строительство, недвижимость“ — 49,2 тыс. рублей, „Добыча сырья“ — 48,2 тыс. рублей. В топ-5 также вошли ИТ-сфера — 46,6 тыс. рублей и автомобильный бизнес — 44,4 тыс. рублей», — представил данные сервис «HeadHunter Поволжье».

Самые маленькие зарплаты в сентябре предлагались в сферах «Наука и образование» (29 тыс. рублей), «Туризм и рестораны» (30,4 тыс. рублей), «Административный персонал» (30,8 тыс. рублей).

Татарстан занимает шестое место среди регионов ПФО по уровню предлагаемых зарплат.