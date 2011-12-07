Обнародован новый Генплан Казани

Новый Генплан Казани, определивший стратегию развития города на ближайшие 20 лет, был принят на XXXVIII сессии Казгордумы. Сегодня документ был опубликован в спецвыпуске Сборника документов и правовых актов МО Казани и вступил в силу.

Так, в соответствии с новым Генпланом, в городе к 2035 году появится 600 скверов, станет на 40% больше зеленых пространств, будет построено 11 набережных и многое другое.

В части дорожного строительства предусмотрено появление 356 км новых дорог и улиц.

Также новый Генплан предполагает значительное увеличение числа медучреждений, включая 10 новый поликлиник и 6 круглосуточных стационаров.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани возродят исторические трамвайные маршруты через центр города.