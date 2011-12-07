В реабилитации детей маленьких результатов не бывает

— В данный момент у нас учится 191 ребенок, из них 26 детей находятся на домашнем обучении. Основная задача коррекционной школы — педагогическая, психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — рассказала директор школы-интерната Зульфия Габидуллина. — Новое современное оборудование приобретено для кабинетов дефектолога, психолога, двух кабинетов логопеда, кабинета домоводства, кабинетов дополнительного образования, психолога. Оно уже используется в работе. Инновационные технологии всегда помогают в обучении особенных детей. Многим нашим ребятам учиться непросто, но они стараются, к занятиям относятся ответственно. Мы отмечаем каждый шаг вперед каждого ученика. Даже маленький результат — это результат.

Для журналистов провели экскурсию по школе-интернату и показали, как работает новое оборудование. В зале ЛФК заместитель директора по лечебной работе Фидания Газизова показала тренажеры и гимнастические установки, разработанные специально для детей, у которых серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Специалист ЛФК и невролог работают с каждым ребенком индивидуально.

В кабинете психологической разгрузки всеобщее внимание привлекает интерактивная игра в песочнице «Вулкан».

Не так давно в школе-интернате появился кабинет робототехники. Один человек — специалист в сфере высоких технологий — сам вызвался проводить с ребятами уроки робототехники. Делает это он абсолютно бесплатно, на общественных началах, особо не афишируя свои добрые дела. Его ученики Дамир, Даниэль и Ким показали нам робота-щенка, которого они собирают. Щенок пока еще не совсем готов. Парни рассказали, что научат его не только бегать, вилять хвостом, но и лаять.

Особая гордость школы-интерната № 4 — музей «Мужество». Он был создан 37 лет назад учителем русского языка и литературы Генриеттой Кобяковой, которая до сих пор работает в школе, и в этом году ей присвоено высокое звание «Народный учитель РТ».

Генриетта Лукинична рассказала, что когда она начала работать с особенными детьми, поняла, что таким ребятам необходимо рассказывать о людях со всего мира с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на свои недуги, достигли больших высот в разных сферах жизни. Она собрала материалы о таких людях: писателях, поэтах, спортсменах, политиках, музыкантах, художниках, ученых. Их жизненный пример учит мальчишек и девчонок никогда не сдаваться, невзирая ни на какие обстоятельства.

P. S. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ, в Татарстане по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году были оснащены оборудованием 17 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма обновления материально-технической базы составила более 70,7 миллионов рублей. С 2020 по 2024 год запланировано укрепление материально-технической базы еще 22 школ.