В ближайшие выходные в Казани резко похолодает

В Казани ожидается самая холодная ночь этой зимы — в ночь с 8 на 9 февраля столбики термометров опустятся до -23 градусов, сообщается на сайте gismeteo.ru В субботу температура воздуха будет колебаться от -13 до -18. А в воскресенье станет еще холоднее — от 19 до 23 градусов ниже нуля. При этом скорость ветра в выходные будет на уровне от 5 до 10 м/c. Сегодня в столице Татарстана -8…-9 градусов. Атмосферное давление — 743-744 мм рт. ст. Читайте также: Отыграется ли февраль за январское тепло?